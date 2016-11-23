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غدًا.. الحكم فى المعارضة الاستئنافيه لـ «ناعوت» على حبسها بتهمة ازدراء الاديان

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غدًا.. الحكم فى المعارضة الاستئنافيه لـ «ناعوت» على حبسها بتهمة ازدراء الاديان غدًا.. الحكم فى المعارضة الاستئنافيه لـ «ناعوت» على حبسها بتهمة ازدراء الاديان

الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت

مراسل «ONA»

تصدر غدا الخميس محكمة جنح مستأنف السيدة زينب برئاسة المستشار جهاد حسين، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم،حكمها فى المعارضة الإستئنافية المقدمة من دفاع الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، على حكم حبسها 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان

كانت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب برئاسة المستشار أحمد سمير، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، قد قررت فى وقت سابق، رفض الاستئناف المقدم من شريف أديب دفاع الكاتبة فاطمة ناعوت، على حكم حبسها 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان، لوقف التنفيذ وتأييد حكم أول درجة.

فيما عاقبت محكمة جنح الخليفة، برئاسة المستشار محمد الملط، فى وقت سابق، الكاتبة فاطمة ناعوت بالحبس لمدة ثلاثة سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، لاتهامها بازدراء الدين الإسلامى.

فيما نفت الكاتبة الصحفية أمام النيابة، أن يكون هدفها هو ازدراء الدين، موضحة أن تناولها القضية غير مخالف للشريعة الإسلامية من وجهة نظرها، وأكدت أن ذبح الأضحية يعد نوعًا من الأذى الذى يحمل “استعارة مكنية”، وأن ذلك كان على سبيل الدعابة.

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