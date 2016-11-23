إطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول خلال أيام

(أ.ش.أ)

صرح القائم بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس مصطفى عبد الواحد، بأن الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الرابع للمحمول سيتم خلال أيام.

وقال عبد الواحد، خلال مؤتمر صحفي له اليوم، عقده للإعلان عن استعدادات الجهاز للمشاركة في مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات “كايرو آي سي تي”، والذي سينطلق خلال الفترة من 27 حتى 30 نوفمبر الجاري، برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إن ما تقوم به الشركات حاليًا هو تشغيل تجريبي لخدمات الجيل الرابع وذلك قبيل الانطلاق الرسمي.

وأكد عبد الواحد، على أن تشغيل خدمات الجيل الرابع لن يؤثر على بقية الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركات، وبما يصب في مصلحة المستهلك في النهاية.

ولفت، إلى أن الشركات قد سددت التزاماتها المادية بالكامل المتعلقة برسوم الحصول على رخص الجيل الرابع للمحمول والتليفون الأرضي الثابت الافتراضي، قائلًا ”إلى الآن لم تتقدم أي شركة من شركات المحمول لتقديم خدمات التليفون الأرضي الثابت الافتراضي”.

وأشار، إلى أن الجهاز مضى حاليًا على إخلاء الترددات مع الجهات الشاغلة لها، على أن يتم توفير الترددات لشركات المحمول بشكل تدريجي طول العام وعلى مستوى الجمهورية كافة، وشدد، على أنه لايوجد حاليًا أي خطوط تليفون محمول بدون بيانات رسمية، مؤكدًا مراقبة الجهاز للإجراءات التي تتبعها الشركات بهذا الصدد.

وأوضح، أن الجهاز تلقى على رقم استقبال الشكاوي الخاص به (155) عدد قليل من الشكاوى خلال الربع الربع الثاني من العام الجاري ، مشيرا إلى أنه تم حلها بنسبة 100 في المائة.

وفيما يتعلق باستعدادات الجهاز لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات ، قال عبد الواحد إنه سيتم الإعلان خلال فعاليات الحدث عن شعار “لوجو” جديد للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأضاف أن هناك العديد من الملفات التي سيطرحها الجهاز ومنها وضع إطار تنظيمي جديد لضبط اسوق وحماية المستهلك ، ودور الجهاز في توفير التكنولوجيا الذكية العاصمة الإدارية الجديدة.