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جمارك نويبع تضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية والأقراص المخدرة

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جمارك نويبع تضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية والأقراص المخدرة جمارك نويبع تضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية والأقراص المخدرة

>كتب حسن رمضان

أحبط رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة عماد السيد إبراهيم بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بميناء نويبع محاولتى تهريب كمية من الأدوية والأقراص المخدرة (ترامادول - تامول - لاريك) المحظورة طبقا لجداول المخدرات بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والمعدل بالقانون 122 لسنة 1989 وقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته.

 

وقال، بيان اليوم، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين إلى الأردن اشتبه عبد الله سليم مأمور تفتيش الركاب فى الراكب "و.ك.ع" مصرى الجنسية، وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيشه من السيد رضوان مدير مكافحة التهريب، ومحسن هاشم مدير تفتيش الركاب ونجيب عبد السلام مدير الأمن الجمركى وعبد الله سليم مأمور تفتيش الركاب.

 

وأسفر التفتيش عن ضبط عدد 27 شريط حبوب مخدرة تامول وترامادول بإجمالى عدد 270 قرصا مخدرا مخبأة داخل تجويف سرى بالشنطة.

 

وفى المحاولة الثانية بناء على معلومات البحث الجنائى بالاشتراك مع الإدارة العامة لجمارك نويبع تفيد اعتزام الراكب "ط.أ.م" أردنى الجنسية تهريب بعض الممنوعات، وذلك أثناء سفره إلى خارج البلاد.

 

وبالعرض على محمد إبراهيم مدير مكتب المدير العام تم تشكيل لجنة جمركية لتحقيق من ثروت يوسف مدير تفتيش الركاب وشعبان الشيمى مأمور تفتيش الركاب ومحمد عبد الخالق مكافحة التهريب.

 

وأسفر التفتيش عن ضبط عدد 180 شريط دواء بشرى مرقوم عليه lyrica 300 mg منشأ تركيا وهو على شكل كبسولات بإجمالى عدد 2520 كبسولة مخبأة ضمن أمتعته الشخصية.

 

قرر عماد السيد إبراهيم مدير عام جمارك نويبع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضرى ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات وإحالة الراكبين للنيابة.

 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.


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مصر 365

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