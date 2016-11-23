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أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الأربعاء 23 / 11 / 2016

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أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الأربعاء 23 / 11 / 2016 أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الأربعاء 23 / 11 / 2016

>كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الأربعاء 23 / 11 / 2016، عددًا من الأحداث المهمة والتى جاء فى مقدمتها، عودة محمود متولى بعد أسبوع وانتظام شريف عبد الفضيل في التدريبات الجماعية ومشاهدة مباراتي طنطا التي يلعب معها الدراويش يوم الأحد المقبل أمام الأهلى والزمالك.

متولى يعود للإسماعيلى بعد أسبوع.. وانتظام عبد الفضيل فى المران الجماعى

يؤدى محمود متولى مدافع الإسماعيلى برنامجه العلاجى، بعد إصابته بكدمة قوية فى الركبة خلال مباراة فريقه أمام المصرى بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى العام، حيث سيعود اللاعب للتدريبات الجماعية بعد أسبوع من الآن.

 

 "الأهلى والزمالك" مفتاح الإسماعيلى لفك شفرات طنطا

قرر الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر مشاهدة مباراتي طنطا  أمام الأهلى والزمالك، الذي سيواجه الدراويش يوم الأحد المقبل في الأسبوع الحادي عشر بمسابقة الدورى، من أجل الوقوف على نقاط القوة في صفوف أبناء السيد البدوى والسلبيات الموجودة في صفوف الفريق.

 

وزير الرياضة يجتمع بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى غدا

يقوم خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة غدا الخميس، بزيارة مدينة الإسماعيلية يجتمع خلالها مع مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، كما يتفقد خلال زيارته المرحلة الثالثة من إنشاء النادى الإسماعيلى الجديد بمنطقة أرض النخيل، والذى قامت وزارة الشباب والرياضة بإنشائه بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليون جنيه.


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