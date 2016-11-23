اتحاد التايكوندو: هداية ملاك غير ممنوعة من المشاركة ببطولة الأساتذة

رامى ناجى

نفى فرج العمرى رئيس اتحاد التايكوندو صحة ما تردد عن استبعاد هداية ملاك بطلة مصر من المشاركة في بطولة الأساتذة للتايكوندو والتي ستقام بأذربيجان، مشيرا إلى أن البطولة أمامها متسع من الوقت قبل تحديد عناصر المنتخب المشاركين فيها.

كشف العمرى أنه لم يصرح باستبعاد هداية ملاك ولكن أسيئ فهم كلامه بعدما ضرب مثالا للرد على أحد الأسئلة حول استبعاد غفران زكى لاعب المنتخب بسبب قصة شعره الغريبة، قائلا إنه لن يستبعد أحدا إلا لأسباب فنية وفى حالة كانت هداية ملاك بطلة برونزية أولمبياد ريو بعيدة عن مستواها الفني سيتم استبعادها، مشددا على أن القرار لم يصدر بعد ولم يتم استبعادها، كما أنه لم يتم اختيار عناصر المنتخب حتى الآن.

جدير بالذكر أن هداية ملاك حققت الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية ريو دى جانيرو 2016.