نشرة ONA| القرموطي يظهر بديكور”لا”..إدوارد مذيع على ” القاهرة اليوم”..سهير المرشدي والخياط ضيوف “شلهوب”

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

ظهر الإعلامي جابر القرموطي فى حلقة اليوم من برنامجه “مانشيت القرموطي”، على قناة العاصمة 2، بديكور خاص عرض فيه غلاف مجلة المصور، والذى حمل كلمة “لا”..للمزيد

تستضيف الإعلامية بثينة كامل، غدًا الخميس، المخرج علي بدرخان، في برنامج «اعترافات ليلية» على شاشة العاصمة 2..للمزيد

حصلت وكالة ONA، على قائمة أسماء مقدمي برنامج ” القاهرة اليوم” على شاشة Orbit، والذين سيشاركون الإعلامي جمال عنايت في تقديم البرنامج، والمقرر انطلاقه 30 نوفمبر المقبل..للمزيد

يستضيف برنامج “باب رزق”، والذي يقدمه الكاتب يسري الفخراني، على نغمFM، غدًا، الفنان محمود عبد المغني..للمزيد

حصلت وكالة “ONA”، على أجزاء من كواليس الحلقات المقبلة من برنامج ” فحص شامل” والذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، على شاشة الحياة، والتي تم تسجيلها مع الفنانة سهير المرشدي، والفنان باسل الخياط..للمزيد

ننشر كواليس لقاء المائدة المستديرة الثانية للمؤتمر الوطني لعلماء مصر فى الخارج الذى تستضيفه الغردقة يومى 14-15 ديسمبر القادم تحت شعار “مصر تستطيع”، يتحدث فى اللقاء السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، وعلاء الكحكى مؤسس شبكة تليفزيون النهار..للمزيد

نشر الفنان إدوارد عبر حساباته الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلان الخاص ببرنامج “القاهرة اليوم” والذي يعود من خلاله بشكل جديد، يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر على قناة اليوم..للمزيد