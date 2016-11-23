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نشرة ONA| القرموطي يظهر بديكور”لا”..إدوارد مذيع على ” القاهرة اليوم”..سهير المرشدي والخياط ضيوف “شلهوب”

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إدوارد_القرموطى_راغدة

إدوارد_القرموطى_راغدة

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

ظهر الإعلامي جابر القرموطي فى حلقة اليوم من برنامجه “مانشيت القرموطي”، على قناة العاصمة 2، بديكور خاص عرض فيه غلاف مجلة المصور، والذى حمل كلمة “لا”..للمزيد

 

جابر القرموطى

جابر القرموطى

تستضيف الإعلامية بثينة كامل، غدًا الخميس، المخرج علي بدرخان، في برنامج «اعترافات ليلية» على شاشة العاصمة 2..للمزيد

بثينة كامل

بثينة كامل

حصلت وكالة ONA، على قائمة أسماء مقدمي برنامج ” القاهرة اليوم” على شاشة Orbit، والذين سيشاركون الإعلامي جمال عنايت في تقديم البرنامج، والمقرر انطلاقه 30 نوفمبر المقبل..للمزيد

مقدمى برنامج القاهرة اليوم

مقدمى برنامج القاهرة اليوم

يستضيف برنامج “باب رزق”، والذي يقدمه الكاتب يسري الفخراني، على نغمFM، غدًا، الفنان محمود عبد المغني..للمزيد

محمود عبد المغني

محمود عبد المغني

حصلت وكالة “ONA”، على أجزاء من كواليس الحلقات المقبلة من برنامج ” فحص شامل” والذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، على شاشة الحياة، والتي تم تسجيلها مع الفنانة سهير المرشدي، والفنان باسل الخياط..للمزيد

الفنان باسل الخياط أثناء الحلقة

الفنان باسل الخياط أثناء الحلقة

ننشر كواليس لقاء المائدة المستديرة الثانية للمؤتمر الوطني لعلماء فى الخارج الذى تستضيفه الغردقة يومى 14-15 ديسمبر القادم تحت شعار “مصر تستطيع”، يتحدث فى اللقاء السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، وعلاء الكحكى مؤسس تليفزيون النهار..للمزيد

وزيرة الهجرة

وزيرة الهجرة

نشر الفنان إدوارد عبر حساباته الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلان الخاص ببرنامج “القاهرة اليوم” والذي يعود من خلاله بشكل جديد، يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر على قناة اليوم..للمزيد

ادوارد

ادوارد

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أونا

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