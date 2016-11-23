بالصور..إزالة 43 حالة تعد علي أراضي زراعية ببني سويف ‎

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة أحمد دسوقي رئيس المدينة بالاشتراك مع قوات الشرطة، 43 حالة تعد علي أراضي زراعية بنطاق المركز.

وتمكنت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بالتعاون مع قوات الشرطة وحماية الأراضي، من إزالة 43 حالة تعد علي أراضي زراعية في قرية حاجر بني سليمان، والعزب، التابعة لها بقرية أبشنا دائرة المركز، بمساحة تبلغ 8ألاف و400 متر.

وقال أحمد دسوقي رئيس المدينة، إن الحملات مستمرة بكشل يومي للقضاء علي المخالفات والتعديات علي الأراضي الزراعية بالمركز.