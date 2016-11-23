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غدًا.. محاكمة المتهمين بتفجير منزل المستشار «معتز خفاجى»

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غدًا.. محاكمة المتهمين بتفجير منزل المستشار «معتز خفاجى» غدًا.. محاكمة المتهمين بتفجير منزل المستشار «معتز خفاجى»

أرشيفية

 تنظر غدًا، الخميس، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 6 متهمين بتفجير منزل المستشار معتز خفاجى ومحاولة أغتياله.

 تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وبسكرتاريه حسام عبد الرسول.

وكانت النيابة العامه، أحالت المتهمين الـ 6 من أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية إلى المحاكمة الجنائية وهم “أسامة إبراهيم على عمر القيادى بتحالف دعم الشرعية، والهارب إلى ألمانيا ومحمد طه وهدان ومحمد سعيد عليوة طه عضوى مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية وعبد الرحيم مبروك الصاوى مسئول العمليات النوعية بجنوب القاهرة، وحسن عبد الغفار السيد عبد الجواد قائد المجموعة المنفذة، ومحمد السيد محمود عزام عضو المجموعة المنفذة للعملية، لانهم فى خلال الفترة من يونيو 2013 وحتى 10 مايو 2015 داخل وخارج فالمتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة وإدارة بجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن تولى المتهم أسامة إبراهيم على عمر الهارب، قيادة جماعة تسمى تحالف دعم الشرعية والتى تضطلع بدورها فى التنسيق مع اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ عمليات عدائية فى مواجهة مؤسسات الدولة بينما تولى المتهمون ومحمد طه وهدان ومحمد سعيد عليوة طه قيادة تلك الجماعة الإرهابية بعضويتهما فى رأس هيكلها التنظيمى والمسمى بمكتب إرشاد جماعة الإخوان.

ووجهت لهم عددًا من الاتهامات منها الشروع فى اغتيال المستشار معتز خفاجى والانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة المفرقعات واستعمالها تنفيذا لغرض إرهابى والاشتراك فى اتفاق جنائى بغرض تنفيذ تلك الجرائم.

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