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غدًا..محاكمة بديع و13 آخرين بأحداث البحر الأعظم

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غدًا..محاكمة بديع و13 آخرين بأحداث البحر الأعظم غدًا..محاكمة بديع و13 آخرين بأحداث البحر الأعظم

بديع (أرشيفية)

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، غدًا، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و13 آخرين من قيادات جماعة الإخوان ، بقضية”أحداث البحر الأعظم”.

وكانت محكمة الاستئناف، قضت فى وقتٍ سابق بقبول طلب رد الدائرة السابقة التى كانت تنظر القضية برئاسة المستشار معتز خفاجى، بعدما كان دفاع محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، تقدم بطلب لرد هيئة المحكمة، بداعي وجود خصومة بينها وبين المتهمين بالقضية.

فيما أسندت النيابة إلى المتهمين قيامهم بإرتكاب جرائم عديدة، منها: :التجمهر، والإرهاب، والشروع فى القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية، وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية”.

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