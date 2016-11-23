درّة زرّوق مثال يُحتذى به في الأناقة!

تعتبر النجمة التونسية " درّة زرّوق من أكثر نجمات الوطن العربي شهرة، وقد اكتسبت هذه الشهرة من خلال موهبتها العالية في التمثيل كما من خلال ملامحها الناعمة والجذابة، وخلال فترة قصيرة أيضاً استطاعت درّة أن تثبت نفسها أيضاً كواحدة من أكثر نجمات الوطن العربي أناقة، ولاسيما أنها رسمت لنفسها خط خاص في الموضة اتسم بالنعومة والأناقة وبالعصرية في ذات الوقت. فما رأيكم بإطلالاتها بشكل عام؟

نشاهد درّة زرّوق، وخاصة في المناسبات الرسمية وعلى السجادة الحمراء، بإطلالات رائعة وفاخرة تختارها إما بفساتين سهرة تتنوّع من ناحية ألوانها وقصّاتها، أو بتصاميم مستوحاة من الأزياء الشرقية التقليدية.

حيث رأيناها في أكثر من مرة بتصميم القفطان الذي ناسبها كثيراً، كما في فساتين سهرة ذات قصّات ضيّقة أحياناً أو واسعة ومنسدلة أحياناً أُخرى، حتى أنها أحياناً اختارت الفساتين القصيرة أو تصميم التنورة مع التوب المقصوصة.

وقد تألقت درّة بمختلف الألوان، مثل الأحمر، الأخضر، الأزرق، البنفسجي، الذهبي، الأبيض، والمعرّق، ومختلف الألوان ناسبتها وناسبت بشرتها ولون شعرها.

أنتِ، كيف تقيمين إطلالات النجمة التونسية الجميلة "درّة زرّوق"؟

شاهدي الصور التي جمعناها لها، وأخبرينا رأيك بأناقتها.