المجوهرات الملونة لإطلالة جذابة و فريدة

اعتادت السيدات على اختيار المجوهرات التي تناسب ملابسهن سواء في المناسبات الرسمية أو في الأيام العادية، فالمجوهرات تبقى صديقة السيدة المفضلة التي ترافقها في جميع أيامها و مناسباتها.

وقد لفتتنا دور المجوهرات العالمية بتقديمها لهذا الموسم مجوهرات ملونة، فلم تعد المجوهرات الفضية أو الذهبية هي الوحيدة في عروض المجوهرات العالمية، بل أصبحنا نرى قطعة مجوهرات بأكثر من لون، مثل خاتم من مجموعة "كاكتوس دو كارتييه" Cactus De Cartier ،وسوار من مجموعة "هاي جولوري" High Jewellery من بولغاري Bulgari المزين بأحجار الزمرد والياقوت البنفسجي والزهري بالإضافة إلى عقد "اكسترا فاغانزا هاي جولوري" Extravaganza High Jewellery المرصع بالأميتيست والزمرد والسبينال والماس من المجموعة نفسها، وغيرها من المجوهرات الملونة من كبرى دور المجوهرات العالمية.

وقد تنوعت قطع المجوهرات الملونة هذا الموسم بين أقراط و أساور و عقود وخواتم وتميزت دار بولغاري Bulgari بتقديمها العديد من قطع المجوهرات الملونة فكانت أكثر من قدمها في مجموعته.

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