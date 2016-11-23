«الصين» تعتزم حظر التدخين في جميع الأماكن العامة بنهاية العام الجاري

كشفت اللجنة الوطنية الصينية للصحة وتنظيم الأسرة أنه من المتوقع صدور لائحة وطنية تحظر التدخين في الأماكن العامة في جميع أنحاء الصين بحلول نهاية العام الجاري.

وقال ماو تشون آن المسؤول باللجنة في تصريحات أدلى بها على هامش الاجتماع الدولي التاسع، حول الصحة والذي افتتح في شانغهاي أول أمس الإثنين، إن إصدار اللائحة يسير وفقا للإجراءات التشريعية بالبلاد.

وأضاف ماو، أن حظر التدخين في الأماكن العامة بأسلوب قانوني هو إجراء هام لتعزيز الصحة العامة، مشيرُا إلى ضرورة أن يتعلم غير المدخنين كيفية استخدام القانون لحماية حقوقهم في الأماكن العام التي يحظر التدخين فيها.

وتابع بالقول، إن هناك توافقًا دوليًا على وجوب خفض أضرار التبغ على الصحة إلى الحد الأدنى من خلال تشديد الرقابة على التدخين في الأماكن العامة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن تعداد المدخنين بالصين يتجاوز الـ 300 مليون وهى تعد أحد أكبر منتجي ومستهلكي منتجات التبغ في العالم.

كانت بعض التقارير الطبية والصحية الدولية التي نشرت العام الماضي قد أشارت إلى أن التدخين تسبب في نحو مليون حالة وفاة في الصين في عام 2010.

أ ش أ