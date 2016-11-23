أخبار عاجلة

ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
الأمين المساعد لـ«المحافظين»: التكفيريون يريدون إحراج الرئيس -
انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«الصين» تعتزم حظر التدخين في جميع الأماكن العامة بنهاية العام الجاري

Google+ Print
«الصين» تعتزم حظر التدخين في جميع الأماكن العامة بنهاية العام الجاري «الصين» تعتزم حظر التدخين في جميع الأماكن العامة بنهاية العام الجاري

أرشيفية

كشفت اللجنة الوطنية الصينية للصحة وتنظيم الأسرة أنه من المتوقع صدور لائحة وطنية تحظر التدخين في الأماكن العامة في جميع أنحاء الصين بحلول نهاية العام الجاري.

وقال ماو تشون آن المسؤول باللجنة في تصريحات أدلى بها على هامش الاجتماع الدولي التاسع، حول الصحة والذي افتتح في شانغهاي أول أمس الإثنين، إن إصدار اللائحة يسير وفقا للإجراءات التشريعية بالبلاد.

وأضاف ماو، أن حظر التدخين في الأماكن العامة بأسلوب قانوني هو إجراء هام لتعزيز الصحة العامة، مشيرُا إلى ضرورة أن يتعلم غير المدخنين كيفية استخدام القانون لحماية حقوقهم في الأماكن العام التي يحظر التدخين فيها.

وتابع بالقول، إن هناك توافقًا دوليًا على وجوب خفض أضرار التبغ على الصحة إلى الحد الأدنى من خلال تشديد الرقابة على التدخين في الأماكن العامة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن تعداد المدخنين بالصين يتجاوز الـ 300 مليون وهى تعد أحد أكبر منتجي ومستهلكي منتجات التبغ في العالم.

كانت بعض التقارير الطبية والصحية الدولية التي نشرت العام الماضي قد أشارت إلى أن التدخين تسبب في نحو مليون حالة وفاة في الصين في عام 2010.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا