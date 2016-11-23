«الأعمال المصري الأوروبي» يشيد بقرار أمريكا بتصنيف مصر ضمن الدول الآمنة

(أ.ش.أ)

أشاد مجلس الأعمال المصري الأوروبي، برئاسة محمد أبو العينين رئيس المجلس، بقرار الخارجية الأمريكية بتصنيف مصر ضمن الدول الآمنة للسفر والسياحة، مؤكدًا أن هذا القرار المهم يعكس الأوضاع السياسية والأمنية المسقرة وقدرة المؤسسات المصرية على تحقيق الأمن والأمان لمواطنيها ولكل السياح الوافدين إليها من مختلف دول العالم.

وأكد مجلس الأعمال المصري الأوروبي، في بيان أصدره اليوم، أن قرار الخارجية الأمريكية أكد أن مصر مستعدة لاستقبال الرعايا الأمريكيين إليها في موسم عطلات الكريسماس، وهو ما يؤكد دعوة أمريكا إلى مواطنيها والسياح الأمريكيين إلى الذهاب إلى مصر.

وطالب أبو العينين، من الحكومة المصرية استغلال القرار الأمريكي للترويج للسياحة المصرية، متوقعًا أن تشهد السياحة المصرية انفراجة كبيرة في توافد السياح إليها من مختلف دول العالم، لزيارة المحافظات والمدن والمناطق السياحية، خلال موسم السياحة الحالي خاصة لمدن ومحافظات الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة.