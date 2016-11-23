شوط سلبى بين الأهلى وطلائع الجيش

كتب فتحى الشافعى

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وطلائع الجيش المُقامة بينهما حالياً باستاد السلام في الجولة العاشرة لبطولة الدوري العام بالتعادل السلبي.

بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من: شريف إكرامي ، علي معلول ،سعد سمير ، أحمد حجازي ، أحمد فتحي ، حسام عاشور ، عمرو السولية ، وليد سليمان ،عبد الله السعيد ، مؤمن زكريا وأجاى.

فيما بدأ طلائع الجيش اللقاء بتشكيل ضم: عماد السيد ، معتمد محسن ، رشاد فاروق ،عاصم صلاح ، عصام صبحي ، فرنك استيفن، محمد رزق، محمد أشرف روقة، أحمد عيد ، أحمد صبري ، ومحمد أشرف عبد القادر.

بداية هجومية من الأهلي حامل اللقب الذى بادر بالغزو المبكر عن طريق الأجناب وانطلاقات مؤمن زكريا وعبد الله السعيد وجونيور أجاي ، وأهدر الأخير كرة خطيرة في الدقيقة الثانية.

واصل الأهلي هجومه على مرمى طلائع الجيش ، وأجرى حسام البدري تغييراً مبكراً في الدقيقة 12 بنزول محمد هاني بدلاً من عمرو السولية ، وطالب الجهاز الفني للأهلي بضربة حرة مباشرة بعد عرقلة أجاي لكن الحكم يرفض ويطلب استكمال اللعب.

ومن هجمة مرتدة اخترق محمد شرف دفاع الأهلي وتعرض للعلقلة على يد أحمد حجازي ليحتسب محمد معروف ضربة جزاء لصالح طلائع الجيش، يسددها أحمد عيد عبد الملك في الدقيقة 28 لكن شريف إكرامي تألق وتصدى لها وتنقلب الكرة لهجمة مرتدة للأهلي كاد يسجل منها هدفه الأول لكن دفاع الطلائع ينقذ الموقف.

واصل الأهلي السيطرة على منطقة وسط الملعب ، وحاول الوصول كثيراً لمرمى الجيش لكن دفاع الأخير حال دون ذلك ، ونال عصام صبحي بطاقة صفراء في الدقيقة 37 للخشونة ، وعادت السيطرة للجيش عدة دقائق ونال أحمد فتحي بطاقة صفراء للخشونة مع أحمد عيد في الدقيقة 44 ، وتشهد الدقائق الأخيرة من الشوط الأول هجوما متبادلا لكن دون أهداف لينتهى هذا الشوط بالتعادل السلبي.