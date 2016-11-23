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أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. روما يهنئ محمد صلاح

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أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. روما يهنئ محمد صلاح أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. روما يهنئ محمد صلاح

>كتبت – شرويت ماهر

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم، بالعديد من المنشورات الهامة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون عبر حساباتهم الشخصية.

1- تويتر توقف الحساب الخاص لمديرها التنفيذى "جاك دورسى" وتتدارك الأمر

2- تصدر هاشتاج "يلا يا اهلى" على تويتر قبل مباراة الأحمر وطلائع الجيش

 

 

3- الملكة رانيا تنشر صورة مع العاهل الأردنى بمتحف ذاكرة الحرب الأسترالى

 

4- محمد رمضان عن محلات تحمل صوره وأسماء أعماله: "أكبر دلائل النجاح"

5- مى سليم تطمئن جمهورها بعد انقلاب سيارتها: أنا بخير

 

6- حلاوة المولد بعلب من الخشب والنحاس

7- بعد تهنئة خالد عليش.. رامى رضوان يرد "قلت ماسيبكش لوحدك فى الإذاعة"

8- نادى روما الأيطالى يهنئ محمد صلاح لاختياره ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقى

9- ارتفاع العدس تثير سخرية المصريين على مواقع التواصل الاجتماعى

10- صفحة مزيفة لعبلة كامل تطلق حملة مضللة عن القضية الفلسطينية على فيسبوك


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