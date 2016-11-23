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بالفيديو..«القرموطي» يظهر بديكور خاص عن غلاف مجلة المصور ويشيد بـ «لا»

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بالفيديو..«القرموطي» يظهر بديكور خاص عن غلاف مجلة المصور ويشيد بـ «لا» بالفيديو..«القرموطي» يظهر بديكور خاص عن غلاف مجلة المصور ويشيد بـ «لا»

جابر القرموطى

كتبت- إنجي لطفي

ظهر الإعلامي جابر القرموطي فى حلقة اليوم من برنامجه “مانشيت القرموطي”، على قناة العاصمة 2، بديكور خاص عرض فيه غلاف مجلة المصور، والذى حمل كلمة “لا” وعددتها على غلاف المجلة، “لا لحبس نقيب الصحفيين ولا للإهمال القاتل، ولا لمحاولة اغتيال ، ولا لتوحش الإرهاب فى سيناء، ولا للوزير الكاذب الذى يشعل أزمة الدواء، ولا لجمال خاشجقى الكاتب السعودي، ولا لتجاوزات الشرطة ولا للتهاون فى حياة المواطنين”.

وقال القرموطي، إن الحقيقة هذا الغلاف هام وخير دليل على أن لا تكمم الأفواه ما يقولون، وأن مصر بها حرية للرأى، وأضاف، فى مصر يتم توجيه انتقادات لرئيس الجمهورية وهو ما حدث فى مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، ونستطيع أن نقول على هذا الغلاف الهام لمجلة المصور عاشت الكلمة الطيبة وعاشت نقابة الصحفيين، وتحيا مصر قوية.

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