النيابة الإدارية تحقق فى واقعة اختفاء شريط حوار محمد منير من التليفزيون

قررت النيابة الإدارية، التحقيق فى الواقعة التى عرضها الإعلامي جابر القرموطي، فى برنامجه عن اختفاء حوار الفنان الكبير محمد منير، من أرشيف التليفزيون المصرى بناء على مقال كتبه الأستاذ عاطف سليمان فى جريدة الأخبار.

وقال المستشار على رزق رئيس النيابة الادارية فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، أنه قد طلب التحقيق فى الواقعة لآن ما حدث يعد تسريب لتراث التليفزيون المصري وهى واقعة لا يمكن السكوت عليها.

وأكد، أن هناك تعليمات من المستشار على رزق رئيس النيابة الإدارية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة للإعلام، والتواصل فى كل الامور الهامة التى تذاع وتبث عبر الفضائيات والتعامل معها والتحقيق فيها وخاصة هذه الواقعة، لآن تسريب شريط واخفائه يهدر التراث المصري.