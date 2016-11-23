15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الأهلى والطلائع.. وهانى بدلاً من السولية

كتب فتحى الشافعى

سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من من مباراة الأهلي وطلائع الجيش خلال اللقاء المُقام بينهما حالياً باستاد السلام في الجولة العاشرة لبطولة الدوري العام.

بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من: شريف إكرامي ، علي معلول ،سعد سمير ،أحمد حجازي ،أحمد فتحي ، حسام عاشور ،عمرو السولية ، وليد سليمان ،عبد الله السعيد ، مؤمن زكريا وأجاى.

فيما بدأ طلائع الجيش اللقاء بتشكل ضم: عماد السيد ، معتمد محسن ، رشاد فاروق ،عاصم صلاح ، عصام صبحي ، فرنك استيفن، محمد رزق، محمد أشرف روقة، أحمد عيد ، أحمد صبري ، ومحمد أشرف عبد القادر.

بداية هجومية من الأهلي حامل اللقب الذى بادر بالغزو المبكر عن طريق الأجناب وإنطلاقات مؤمن زكريا وعبد الله السعيد وجونيور أجاي ، وأهدر الأخير كرة خطرة في الدقيقة الثانية.

واصل الأهلي هجومه على مرمى طلائع الجيش ، وأجرى حسام البدري تغييراً مبكراً في الدقيقة 12 بنزول محمد هاني بدلاً من عمرو السولية.