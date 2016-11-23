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30 دقيقة..إكرامى يتصدى لضربة جزاء.. وتعادل سلبى بين الأهلى والطلائع

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30 دقيقة..إكرامى يتصدى لضربة جزاء.. وتعادل سلبى بين الأهلى والطلائع 30 دقيقة..إكرامى يتصدى لضربة جزاء.. وتعادل سلبى بين الأهلى والطلائع

>كتب فتحى الشافعى

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وطلائع الجيش خلال اللقاء المُقام بينهما حالياً باستاد السلام في الجولة العاشرة لبطولة الدوري العام ومازالت النتيجة التعادل السلبي.

بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من: شريف إكرامي ، علي معلول، سعد سمير، أحمد حجازي، أحمد فتحي، حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا وأجاى.

فيما بدأ طلائع الجيش اللقاء بتشكل ضم: عماد السيد ، معتمد محسن ، رشاد فاروق ،عاصم صلاح ، عصام صبحي ، فرنك استيفن، محمد رزق، محمد أشرف روقة، أحمد عيد ، أحمد صبري ، ومحمد أشرف عبد القادر.

بداية هجومية من الأهلي حامل اللقب الذى بادر بالغزو المبكر عن طريق الأجناب وانطلاقات مؤمن زكريا وعبد الله السعيد وجونيور أجاي ، وأهدر الأخير كرة خطرة في الدقيقة الثانية.

واصل الأهلي هجومه على مرمى طلائع الجيش ، وأجرى حسام البدري تغييراً مبكراً في الدقيقة 12 بنزول محمد هاني بدلاً من عمرو السولية ، وطالب الجهاز الفني للأهلي بضربة حرة مباشرة بعد عرقلة أجاي لكن الحكم يرفض ويطلب باستكمال اللعب.

ومن هجمة مرتدة إخترق محمد شرف دفاع الأهلي وتعرض للعلقة على يد أحمد حجازي ليحتسب محمد معروف ضربة جزاء لصالح طلائع الجيش يسددها أحمد عيد عبد الملك في الدقيقة 28 لكن شريف إكرامي تألق وتصدى لها وتنقلب الكرة لهجمة مرتدة للأهلي كاد يسجل منها هدفه الأول لكن دفاع الطلائع ينقذ الموقف.


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