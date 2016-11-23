رئيس الوزراء يوجه باستكمال دراسات المرحلتين 2 و3 من مشروع الروبيكى

عقد اليوم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مدينة الجلود بالروبيكى، بحضور وزراء الاسكان، والبيئة، والتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، وجه بضرورة استكمال كافة الدراسات الخاصة بالمرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، خاصة بعد الانتهاء من اعمال المرحلة الاولى منه.

> وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أن إقامة مدينة متخصصة فى صناعة الجلود يأتى فى إطار اهتمام الحكومة بقطاع الصناعة، والعمل تقديم الدعم والمساهمة فى تطوير عدد من الصناعات المختلفة، وهو ما سيسهم فى دفع عجلة الانتاج وزيادة حجم الصادرات وتحقيق أوجه التنمية المستدامة، مؤكداً على حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية فى مثل تلك الصناعات، موضحاً أن اقرار قانون الاستثمار الجديد الذى يتضمن عدد من المميزات والحوافز الاستثمارية سيسهم فى دعم التوسع فى اقامة الصناعات المختلفة.

> وأكد رئيس مجلس الوزراء على اهمية تنفيذ عمليات تطوير عمراني شاملة لمنطقة سور مجرى العيون، تشمل ترميم السور وإعادته لطبيعته، بما يتناسب مع القيمة التاريخية والحضارية لهذه المنطقة، وذلك عقب تنفيذ عمليات النقل الى الروبيكي.

> وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذى الحالى لمشروع مدينة الجلود بالروبيكى، حيث تمت الاشارة إلى الانتهاء من اعمال المرحلة الاولى منه، والتى شملت اقامة جميع المنشآت واعمال البنية الاساسية الداخلية والخارجية، وأنه جارى ايضاً العمل على نقل وتسكين لعدد من المدابغ والعاملين بها من منطقة سور مجرى العيون إلى الروبيكى، كما تم استعراض الموقف التنفيذى الخاص بالمركز التكنولوجي للدباغة وصناعة الجلود بالروبيكي، حيث تمت الاشارة إلى أنه سيكون جاهز للتشغيل مع بداية العام المقبل، وسيوفر المزيد من التقنيات الحديثة التى ستسهم فى الارتقاء بهذه الصناعة والعاملين بها، ومن بينها إنشاء معامل للاختبارات متخصصة ومركز للتدريب.