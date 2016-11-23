إحالة 22 ضابطًا وأمين شرطة إلى المحاكمة لإتهامهم بتسهيل هروب متهمين من سجن المستقبل

قرر المستشار عمرو سامي، المحامي العام الأول لنيابات مدن القناة، الأربعاء، إحالة أوراق 22 ضابطا وأمين شرطة من قوة تأمين سجن المستقبل المركزي بالإسماعيلية، إلى محكمة الجنح، وتحديد جلسة السبت المقبل لنظر أولى جلسات القضية التي عرفت إعلاميا باسم «الهروب الكبير ».

ووجهت النيابة العامة في تحقيقاتها التي باشرها المستشار محمد العوضي، رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية، بإشراف المستشار إسلام حمزة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، إلى المتهمين الـ22 تهم الإهمال والإهمال الجسيم في أداء وجبات وظائفهم في تأمين سجن المستقبل المركزي بالإسماعيلية، ما ترتب عليه هروب عدد من السجناء شديد الخطورة من السجن بالأسلحة الآلية، من بينهم متهمين جنائين وسياسيين.

وكشفت التحقيقات أن الأسلحة الآلية والذخيرة دخلت إلى المتهمين الهاربين ،داخل شنط زيارة للمتهم المقبوض عليه عوض الله موسى، حيث أشارت التحقيقات إلى أن أحد أقارب المتهم أدخل السلاح والذخيرة في زيارة قبل الواقعة بيومين، وتم تخزين السلاح مع المتهمين حتى نفذوا واقعة الهروب مساء الخميس