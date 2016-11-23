«برلمانى»: البائعين الجائلين قنبلة موقوتة

تقدم النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب، بسؤال بشأن الإجراءات و التدابير التى أتخذتها محافظة القاهرة لمنع عودة الباعة الجائلين إلى شوارع الجيزة.

وتسائل، لماذا لم يتم القضاء بشكل نهائى على ظاهرة الباعة الجائلين الذين ينتشرون و يفترشون أرصفة وشوارع وسط القاهرة والجيزة؟، و لماذا لم تحكم محافظة القاهرة والجيزة كأكبر محافظتين بهما تجمعات للمصالح الحكومية والسكان قبضتها على تلك الشوارع بعد إخلاءها؟، و لماذا يترك الباعة الجائلين الأماكن المخصصة لهم بمنطقة وابور الترجمان، و من ثم يعودون إلى أماكنهم العشوائية التى سبق و تم إخلاءهم منها، لاسيما و أن الباعة الجائلون يعودون بقوة و بشكل تدريجى، حيث بدأوا فى الإنتشار بشكل غير حضارى فى مناطق وسط القاهرة، مع تراخى القبضة الأمنية لقوات الامن التى تنتشر فى هذة المناطق.

والجدير بالذكر، أن حالة الفوضى والتكدس المرورى بوسط القاهرة على أشده، و تسلل الباعة إلى هذة الشوارع يزيد من تفاقم هذة الأزمة، فضلاً عن تذمر الشعب من المنظر العشوائى و غير الحضارى، والذي يجتاح كل الأنحاء منذ عودة انتشار الباعة الجائلين في وسط القاهرة والمناطق المؤدية إليها.