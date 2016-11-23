غرائب انستقرام: أيلاينر السكريات لمحبات الموضة

برزت في العام الماضي موضة الغليتر على الشفاه، والرموش الملوّنة. أما الآن فتتجه الصيحات الجمالية نحو استلهام المكياج من الحلويات والسكريات. وها هو الأيلاينر الأحمر والأبيض يبصر النور بشكل تصبح العيون مشرقة. إليك خطوات تطبيق عصا السكريات على عينيك.

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ابتكر فنانو المكياج أيلاينر السكريات من وحي عصا الحلوى، التي تنتشر على صور انستقرام. ليتحول هذا الأيلاينر الى صيحة انستقرام الجديدة.

هذه العصا من سكر النعناع ألهمت تطوراً لذيذاً من الكحل المجنّح مع تصميم مخطط باللون الأحمر والأبيض، وهذه الإطلالة تصلح لليلة احتفالية.

توضح فنانة المكياج سارة أينيغيز Sarah Iniguez أنّ هذه الإطلالة أسهل مما تبدو، فكل ما تحتاجين إليه هو:

- شريط لاصق.

-ظلال العيون باللون الأبيض

- فرشاة تطبيق الظلال الرفيعة.

-قلم كحل باللون الأحمر

خطوات تطبيق الأيلاينر الجديد:

-أسسي عينيك واخفي كل عيوبهما بالكونسيلر

-ضعي الشريط اللاصق على الجفن الثابت العلوي لتشكيل فاصل بين الجفن المتحرك والثابت.

- استخدمي الريشة الرفيعة لتطبيق خط رفيع من الظلال الأبيض على الجفن المتحرك.

-ارسمي خطوطاً بالكحل الأحمر بشكل متقطع فوق الظلال الأبيض.

-حدّدي الخط الفاصل عند حدود اللاصق بالكحل الأحمر.

-يمكنك سحب الأيلاينر خارج الزاوية الخارجية للعين لجاذبية إضافية بالكحل الأحمر.

-انزعي الشريط اللاصق.

-أضيفي القليل من الغليتر لمزيد من الإشراق.

-طبقي القليل من الماسكرا لتكثيف الرموش.