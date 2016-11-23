كيف نفرّق بين العطر الأصلي والمقلّد؟

ليس من السهل معرفة العطر الأصلي من المزوّر. إذ أصبح بامكان المقلدين إنتاج نسخ مماثلة ومتطابقة تقريبا من جميع الماركات والعطور الرائدة الكبرى في السوق اليوم. عند تجربة العطر كمستهلك تستطيع التفرقة بين العطر الأصلي والتقليد.فرائحة العطر المزوّر لا تستمر طويلاً، وربما أقل من ساعة واحدة، بدل أن تبقى لنصف يوم أو أكثر، كما هي حال العطور الأصلية. لكن في هذا الموضوع سنعلمك كيف تعرفين العطر الأصلي قبل شرائه.

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العطور المزيفة لا تخضع لمعايير السلامة المعتادة التي يتم تطبيقها على جميع مستحضرات التجميل والزينة في جميع أنحاء العالم. عندما يتم استخدام المكوّنات الرخيصة والرديئة، قد يؤدي ذلك الى الحساسية لذوي البشرة الحساسة، ويمكن أيضا ان يترك بقعاً على الملابس.

نصائح لمعرفة ما إذا كان العطر أصلياً أم لا:

-تأكدي عند شراء العطرمن أن يكون من مصدر موثوق.

-يمكنك التدقيق في نوعية السيلوفان. تحققي من الجودة الشاملة - الشكل والمظهر، السماكة والوضوح.

-تحققي من وجود علامات الغراء الزائد وخاصة استخدام أي شريط لاصق.

-تحققي من الجودة الشاملة من المواد المستخدمة - السماكة - اللون- العلامات والحوافي للعلبة الخارجية.

-تأكدي من وجود المعلومات الصحيحة المطبوعة على العلبة. الحجم، بلد المنشأ، الأخطاء الإملائية، الشعار، والعلامات التجارية.

-تحققي من المواد المستخدمة، بالإضافة الى اللون والحجم.

-بالنسبة للزجاجة، تأكدي من الشكل الأساسي والتصميم، السماكة، الوضوح، صب العلامات - فقاعات الهواء داخل الزجاج.

-أنبوب البخاخ الداخلي: تحققي من جودته فيما يتعلق بالسماكة واللون.

-تسمية الزجاجة الخارجية: تحققي من جودة الطباعة، الحجم، المواقع والبحث في النقش إن وجد.

-أسفل الزجاجة: تحققي من جودة الطباعة، الحجم والمعلومات الصحيحة.

-الباركود: تحققي من الأرقام، الحجم والوضوح.

-تأكدي من ان لا يكون العطر زيتياً بشكل مفرط.