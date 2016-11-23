أخبار عاجلة

ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
الأمين المساعد لـ«المحافظين»: التكفيريون يريدون إحراج الرئيس -
انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أهالى دمياط الجديدة يضبطون لص دراجات بخارية ويقيدونه بالحبال

Google+ Print
أهالى دمياط الجديدة يضبطون لص دراجات بخارية ويقيدونه بالحبال أهالى دمياط الجديدة يضبطون لص دراجات بخارية ويقيدونه بالحبال

>دمياط - معتز الشربينى

ضبط عدد من أهالى مدينة دمياط الجديدة لص دراجات بخارية يدعى "محمد.ب" من قرية الآونة التابعة لمركز شربين محافظة الدقهلية أثناء اشتراكه مع آخريين فى سرقة دراجات بخارية بدمياط الجديدة، وتم تقييده بالحبال، وأضاف أنه كان نائما فى مسجد بمدينة دمياط الجديدة، واتهم شخصا يدعى "سامى" بسرقة الدراجة البخارية.

 

وتعرف عدد من الأهالى عليه بأنه لص دراجات بخارية وشنط فى دمياط الجديدة، وأنه سبق أن سرق دراجة بخارية منذ أسبوعين، وتم تسليمه لقسم دمياط الجديدة، لكن أخلى سبيله لأنه يحمل شهادة بأنه مريض نفسى ويعالج.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365