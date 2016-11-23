أهالى دمياط الجديدة يضبطون لص دراجات بخارية ويقيدونه بالحبال

دمياط - معتز الشربينى

ضبط عدد من أهالى مدينة دمياط الجديدة لص دراجات بخارية يدعى "محمد.ب" من قرية الآونة التابعة لمركز شربين محافظة الدقهلية أثناء اشتراكه مع آخريين فى سرقة دراجات بخارية بدمياط الجديدة، وتم تقييده بالحبال، وأضاف أنه كان نائما فى مسجد بمدينة دمياط الجديدة، واتهم شخصا يدعى "سامى" بسرقة الدراجة البخارية.

وتعرف عدد من الأهالى عليه بأنه لص دراجات بخارية وشنط فى دمياط الجديدة، وأنه سبق أن سرق دراجة بخارية منذ أسبوعين، وتم تسليمه لقسم دمياط الجديدة، لكن أخلى سبيله لأنه يحمل شهادة بأنه مريض نفسى ويعالج.