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ضبط 165 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بحملة للطب البيطرى بطنطا

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ضبط 165 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بحملة للطب البيطرى بطنطا ضبط 165 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بحملة للطب البيطرى بطنطا

>الغربية - إسلام الخياط

شنت مديرية الطب البيطرى بالغربية، بالتنسيق مع مديرية تموين الغربية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة على المطاعم ومحلات بيع اللحوم بمدينة طنطا لضمان سلامة المواطنين. وأشرف على الحملة الدكتور محسن قشطة، مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى بالغربية، والدكتور مجدى عبد الحليم، والدكتور أسامة السلسلى، مفتشا اللحوم بإدارة الطب البيطرى.

 

وتمكنت الحملة من ضبط 165 كيلوجرام لحوم وكفتة مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة، داخل مطعمين فى طنطا، حيث تم ضبط 106 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجازر، و59 كيلوجرام كفتة غير صالحة داخل مطعمين بسبرباى، تم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة لتحقيقات.


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