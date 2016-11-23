تعيين محمد سلامة مديرا لمركز البحوث الطبية التجريبية بجامعة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد سلامة مدرس قسم السموم لتهنئته بقرار تعيينه مديرا لمركز البحوث الطبية التجريبية بكلية الطب ولمناقشة الخطة المستقبلية للبحث العلمى داخل المركز.

مؤكدا ان اختيار الدكتور محمد سلامة جاء نظرا لتميزه وتفوقه العلمى والبحثى داخل مركز البحوث الطبية التجريبية وأيضا فى المحافل الدولية وتسجيله العديد من الأبحاث الطبية المتقدمة فى أبحاث الخلايا الجذعية.

وقدم رئيس الجامعة الشكر للدكتور محمد صبح أستاذ أمراض الكلى والمدير السابق للمركز الشكر على جهوده فى إنشاء المركز وانجاز هذا الصرح الطبى البحثى العظيم الذى سيخدم بأبحاثه البشرية من خلال التطور العلمى الحديث فى مجال ابحاث الخلايا الجذعية واختياره العناصر المتميزة فى مختلف التخصصات ليكون منهم الفريق البحثى للمركز.