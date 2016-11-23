أخبار عاجلة

ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
الأمين المساعد لـ«المحافظين»: التكفيريون يريدون إحراج الرئيس -
انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تعيين محمد سلامة مديرا لمركز البحوث الطبية التجريبية بجامعة المنصورة

Google+ Print
تعيين محمد سلامة مديرا لمركز البحوث الطبية التجريبية بجامعة المنصورة تعيين محمد سلامة مديرا لمركز البحوث الطبية التجريبية بجامعة المنصورة

>الدقهلية شريف الديب

استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد سلامة مدرس قسم السموم لتهنئته  بقرار تعيينه مديرا لمركز البحوث الطبية التجريبية بكلية الطب ولمناقشة الخطة المستقبلية للبحث العلمى داخل المركز.

 

مؤكدا ان اختيار الدكتور محمد سلامة جاء نظرا لتميزه وتفوقه العلمى والبحثى داخل مركز البحوث الطبية التجريبية وأيضا فى المحافل الدولية وتسجيله العديد من الأبحاث الطبية المتقدمة فى أبحاث الخلايا الجذعية.

 

وقدم رئيس الجامعة الشكر للدكتور محمد صبح أستاذ أمراض الكلى والمدير السابق للمركز الشكر على جهوده فى إنشاء المركز وانجاز هذا الصرح الطبى البحثى العظيم الذى سيخدم بأبحاثه البشرية من خلال التطور العلمى الحديث فى مجال ابحاث الخلايا الجذعية واختياره العناصر المتميزة فى مختلف التخصصات ليكون منهم الفريق البحثى للمركز.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365