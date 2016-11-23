سفير فرنسا: حجم استثماراتنا 4 مليار دولار وننتظر قانون الاستثمار الجديد

أكد أندريه باران، سفير فرنسا بالقاهرة، وجود 160 شركة فرنسية فى مصر، يعمل بها 30 ألف عامل مصرى، وقال إن حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر بلغ 4 مليار دولار، مع زيادة سنوية تبلغ 350 مليون دولار.

وأعلن أن التواجد الفرنسى فى مصر يشمل جميع القطاعات، مشيرًا إلى وجود شركات فرنسية شهيرة يعرفها الجمهور المصرى، وأضاف باران، فى تصريحات صحفية على هامش توقيع الاتفاق التنفيذى الخاص بمشروع إنشاء مركز للتحكم الإقليمى بمنطقة الدلتا، مع د.سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، أن بلاده تتعاون مع السلطات المصرية لزيادة عدد الشركات الفرنسية فى مصر، مؤكدًا أن القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا، قرارات “شجاعة”، وتعطى رؤية أوضح وتشجع المستثمر الفرنسى على الاستثمار فى مصر، وأضاف، أن المستثمرين الأجانب فى إنتظار صدوره قريبًا، وذلك فيما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد.