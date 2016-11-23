إصابة عامل بطلق نارى خلال مداهمة لضبط عناصر الإخوان الإرهابية بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب عامل بطلق نارى خلال مداهمة شقة يقيم بها عدد من المتهمين الصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار لإنتمائهم لجماعة الاخوان الإرهابية بالطالبية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى والتحفظ على فرد شرطة متهم بإصابته لحين إنتهاء تحقيقات النيابة.

وردت معلومات لضباط مباحث الجيزة تفيد إتخاذ عدد من الأشخاص المتهمين بالإنتماء لجماعة الاخوان الإرهابية لشقة بمنطقة الطالبية وكرا لهم للإختباء بها،

وتوجهت قوة أمنية بالتنسيق مع الأمن الوطنى وتم مداهمة الشقة والقبض على المتهمين، وخلال المداهمة خرجت طلقة من سلاح فرد شرطة أصابت أحد الأشخاص المقيمين بالعقار الكائن به شقة المتهمين، وتم نقله إلى مستشفى الهرم والتحفظ على فرد الشرطة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.