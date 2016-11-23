أخبار عاجلة

ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
الأمين المساعد لـ«المحافظين»: التكفيريون يريدون إحراج الرئيس -
انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الإسماعيلي يرفض الراحة ويستعد لمواجهة طنطا

Google+ Print
الإسماعيلي يرفض الراحة ويستعد لمواجهة طنطا الإسماعيلي يرفض الراحة ويستعد لمواجهة طنطا

أرشيفية

قرر الجهاز الفني للإسماعيلى، بقيادة أشرف خضر عدم منح لاعبيه راحة سلبية عقب انتهاء مباراة الزمالك ليبدأ الفريق الإستعداد لمباراة طنطا المقبلة في الاسبوع الـ 11 بالمسابقة المقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية.

من جانبه أشاد رئيس النادي الإسماعيلي إبراهيم عثمان، بأداء لاعبيه خلال لقاء الزمالك أمس، الثلاثاء في إطار الجولة العاشرة بالدوري الممتاز وتمنى التوفيق لهم خلال الفترة المقبلة لإسعاد جماهير فريق الدراويش.

من ناحية اخرى، قال محمد عادل جمعة لاعب الإسماعيلي، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبى أن الفريق استعد بقوة للقاء الزمالك ولكن التوفيق لم يحالف الفريق في العديد من الفرص.

وأكد شكري نجيب لاعب الدراويش، أن فريقه خاض لقاء الزمالك اليوم من أجل تحقيق الفوز وخاصة وأن اللقاء كان على ملعب الإسماعيلية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا