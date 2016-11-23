الإسماعيلي يرفض الراحة ويستعد لمواجهة طنطا

قرر الجهاز الفني للإسماعيلى، بقيادة أشرف خضر عدم منح لاعبيه راحة سلبية عقب انتهاء مباراة الزمالك ليبدأ الفريق الإستعداد لمباراة طنطا المقبلة في الاسبوع الـ 11 بالمسابقة المقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية.

من جانبه أشاد رئيس النادي الإسماعيلي إبراهيم عثمان، بأداء لاعبيه خلال لقاء الزمالك أمس، الثلاثاء في إطار الجولة العاشرة بالدوري الممتاز وتمنى التوفيق لهم خلال الفترة المقبلة لإسعاد جماهير فريق الدراويش.

من ناحية اخرى، قال محمد عادل جمعة لاعب الإسماعيلي، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبى أن الفريق استعد بقوة للقاء الزمالك ولكن التوفيق لم يحالف الفريق في العديد من الفرص.

وأكد شكري نجيب لاعب الدراويش، أن فريقه خاض لقاء الزمالك اليوم من أجل تحقيق الفوز وخاصة وأن اللقاء كان على ملعب الإسماعيلية.

أ ش أ