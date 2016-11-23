عقوبات مالية على لاعبى المقاولون بعد خسارة المصرى

كتب سليمان النقر

قرر محمد عادل المشرف على الكرة بنادى المقاولون العرب توقيع عقوبات مالية على لاعبي الذئاب بعد الخسارة التي مني بها الفريق من المصرى في الأسبوع العاشر بمسابقة الدورى العام.

قال عادل أنه غاضب من النتيجة رغم أن فريقه كان بإمكانه تحقيق الفوز ولكن اللاعبين قصروا في ذلك، مشيرا إلى أنه حذر اللاعبين من الاستهتار قبل تلك المواجهة الصعبة.

وربط المشرف على الكرة بالمقاولون تفعيل العقوبات المالية علي اللاعبين بأدائهم في مباراة الذئاب المقبلة أمام الزمالك، حيث سيقر العقوبة حال الفشل في تحقيق نتيجة إيجابية أو يلغيها حال الخروج بنتيجة إيجابية.