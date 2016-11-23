باسم مرسى ينتظم فى التدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

شارك مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باسم مرسي، في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري.

وكان «باسم» قد حصل علي راحة خلال الأيام الماضية بسبب حفل زفافه وأيضا بسبب الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الظهر خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام غانا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا.

وأدى لاعبو الزمالك الأساسيين الذين خاضوا مباراة أمس، الثلاثاء، أمام الإسماعيلي في الجولة العاشرة للدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين تدريبات استشفائية، في حين أدى باقي اللاعبين تدريبات قوية تحت قيادة محمد صلاح المدير الفني.