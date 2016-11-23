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بالصور..الجامعة البريطانية بمصر تشارك بمؤتمر عمان الأمنى السنوى العاشر

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جانب من حضور المؤتمر

جانب من حضور المؤتمر

 

شارك وفد من الجامعة البريطانية في ، نمؤتمر عمان الأمنى فى الفترة من 16: 17 نوفمبر الجاري، ويعقد هذا المؤتمر سنوياً، في عمان لمناقشة القضايا الأمنية والتحديات التي تواجه العالم العربي.

وحضر هذا العام عدد من المتحدثين الرئيسيين منهم: الرئيس السابق لتركيا عبد الله جول، ورئيسة الجمعية العلمية الملكية الأردنية الأميرة سمية بنت الحسن، وممثل الرئيس أوباما لنزع السلاح آدم شاينمان، والأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لاسينا زيربو، ونائب رئيس جمهورية العراق أياد علاوى.

ودعى منظمى المؤتمر ثلاثة أكاديميين، وثلاثة طلاب من الجامعة البريطانية فى مصر، لحضور ندوة موجهة للطلاب والمهنيين الشباب حول الأمن واسلحة الدمار الشامل، حيث تم تنظيم هذه الندوة برعاية منظمة مبادرة التهديد النووي “NTI”، والمعهد العربي لدراسات الأمن، وكان المتحدث الرئيسي لهذه الندوة السفير الدكتور محمود كارم مدير مركز مصر، ودراسات الشرق الأوسط بالجامعة البريطانية فى مصر.

و أعرب الحضور من الجامعة البريطانية عن رضاهم عن حضور المؤتمر، مشددين على أن هذا المؤتمر يضيف قيمة تعليمية لجميع المهنيين الشباب والباحثين في مجال القضايا الأمنية والتهديدات النووية.

وشارك وفد الجامعة البريطانية فى مصر، خلال المؤتمر بنشاط في النقاشات المطروحة فى المؤتمر، والجدير بالذكر أن الجامعة البريطانية كانت الجامعة الوحيدة المدعوّة لحضور هذا المؤتمر بالإضافة إلى جامعة الأردن.

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