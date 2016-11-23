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القبض على عاطل قتل مسنة بهدف سرقتها ببورسعيد

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القبض على عاطل قتل مسنة بهدف سرقتها ببورسعيد القبض على عاطل قتل مسنة بهدف سرقتها ببورسعيد

أرشيفية

 

كتب – جمال نوفل

لقيت ربة منزل مصرعها خنقًا أثناء وجودها بشقتها بمساكن الأمل بحي الزهور، ببورسعيد، في ظروف غامضة و تنكنت المباحث من ضبط القاتل.

وكان الجيران قد أبلغوا اللواء زكي صلاح الدين، مدير أمن بورسعيد، عن وجود صراخ و هروب أحد الأشخاص من شقة جارتهم، نعمت صابر فاضل، 80 سنة، و مقيمة بأرض الجبل بعمارة 18 شقة 7.

و علي الفور تم إبلاغ اللواء ابراهيم الديب مدير المباحث الجنائية، والذي أمر بسرعة التوجه لمكان الشقة حيث عثر علي السيدة مخنوقة، وتم عمل التحريات اللازمة، والتى أثبتت أن المجني عليها تعمل لديها خادمة، وأنها سهلت دخول أحد الأشخاص إلي الشقة لسرقة المشغولات الذهبية.

و بالقبض علي القاتل تبين أن أسمه محمود شعبان محمد عوض، مواليد عام 1988، وأكد أنه بيت النية لسرقة المجني عيلها، وأثناء قيامه بدخول الشقة فوجئ بالمجني عليها أمامه، فقام بخنقها مستغلًا شيخوختها حتي لا يكتشف أحد أمره، ولاذ بالفرار.

و تم تحديد الفتاة الخادمة، والقبض عليها بعد أن قفزت من شرفة المنزل و لاذت بالفرار، وتم إبلاغ النيابة التي تباشر التحقيقات و أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة و التصريح بدفن الجثة.

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