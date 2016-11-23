أكثر من 44 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية بالشرقية

بدأت محافظة الشرقية فى تطوير المناطق العشوائية غير الآمنه باستثمارات قدرها 44 مليونًا و460 ألف جنيه وذلك بالتنسيق مع جهاز صندوق تطوير المناطق العشوائية بمجلس الوزراء.

صرح بذلك السكرتير العام للمحافظة اللواء السعيد عبد المعطى، خلال اجتماع عقده اليوم، الأربعاء، بمقر الديوان العام، وحضره اللواء أشرف موافى السكرتير العام المساعد والمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية برئاسة مجلس الوزراء.

وأشار السكرتير العام إلى أنه تم منح أولوية لـ 10 مناطق عشوائية بمراكز الزقازيق أبو حماد وفاقوس وكفر صقر ومشتول السوق وأبو كبير لكونها تشكل خطرًا داهمًا على قاطنيها، مؤكدًا ضرورة إزالة كافة المعوقات التى تعرقل خطة تطوير المناطق العشوائية لإحداث نقلة نوعية وحضارية لتلك المناطق، حيث أن خطة التطوير سوف تبدأ فورا بتلك المناطق العشوائية لتوفير عناصرى الآمان والحماية لقاطنيها.

من جانبه قال المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية برئاسة مجلس الوزراء المهندس خالد صديق، إنه سيتم تطوير الأسواق فى حالة عدم توافر أماكن بديلة أخرى لها، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد 3 ملايين و500 ألف جنيه لتطوير 3 أسواق عشوائية فى المرحلة الأولى وهى أسواق أبو عامر والإشراف بمركز الزقازيق وأبو حماد وأنه سيتم تزويدها بكافة المرافق والخدمات، موضحُا أن مجلس الوزراء يدرس حاليا صرف تعويض مادى للراغبين من قاطنى الوحدات العشوائية بديلا عن الوحدة السكنية بناء عن رغبتهم .

أ ش أ