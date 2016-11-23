طيران الجيش العراقى يدمر رتلا لسيارات صهاريج وقود لتنظيم داعش

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قصف طيران الجيش العراقى، اليوم الأربعاء، رتلا لسيارات الصهاريج تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابى جنوب الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة، أن طيران الجيش دمر رتلا للصهاريج يضم قرابة 40 سيارة تحمل القود تابعة للتنظيم، كما دمر نفقين يستخدمهما الإرهابيون غرب قرية "العذبة" بالمحور الجنوبى لمعرك تحرير الموصل.

وفى بغداد، انفجرت سيارة مفخخة مساء اليوم، فى منطقة المشتل شرقى العاصمة العراقية (بغداد) وتسببت فى سقوط قتلى وجرحى، وهرعت سيارات الإسعاف إلى منطقة الانفجار ونقلت الجرحى إلى المستشفى.

وقال الناطق باسم قياد "عمليات بغداد"، فى تصريح صحفى، أن اعتداء إرهابيا بواسطة سيارة مفخخة كانت متوقفة قرب مرأب "جراج" للسيارات فى منطقة المشتل، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.