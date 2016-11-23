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«خبير عراقي»: القوات الأمنية بدأت مرحلة تضييق الخناق على «داعش»‎

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«خبير عراقي»: القوات الأمنية بدأت مرحلة تضييق الخناق على «داعش»‎ «خبير عراقي»: القوات الأمنية بدأت مرحلة تضييق الخناق على «داعش»‎

الخبير العسكري العراقي، هيثم سعيد حلبية

قال الخبير العسكري العراقي، هيثم سعيد حلبية، إن اكتمال تطويق وعزل مدينة الموصل، وقطع إمدادات تنظيم “داعش” الإرهابي عن معاقله فى سوريا، يعني تضييق الخناق بشكل كبيرعليه، ودخول معركة تحرير المدينة إلى مرحلة حساسة ومهمة.

وأضاف حلبية، خلال لقائه على شاشة “الغد” مع الإعلامي، بهاء ملحم، أن المرحلة المُقبلة من المعركة، ستشهد تغيرات فى التكتيكات العسكرية، بما يتناسب مع الأوضاع الاستراتيجية على الأرض.

وتابع حلبية، أن القادة العسكريين يستوجب عليهم خلال المرحلة المُقبلة أن يتحلوا بالدقة فى اختيار أهدافهم، لاسيما وأن الموصل مُكتظة بالسكان، موضحًا أن هناك نجاحات كبيرة على الأرض تم تحقيقها بامتياز.

وأكد حلبية، أن سلاح الطيران دوره اعتيادي، فيما سيكون سلاح المدفعية دوره محدودًا، يتسم بالدقة والحساسية من أجل دحر عناصر تنظيم “داعش” نهائيًا، التي تكبدت خسائر فادحة خلال الأيام الماضية، معربًا عن توقعاته فى أن تتحول المعركة إلى حرب وقتالات مدن، ما يستوجب لياقة بدنية مرتفعة، وتدريب القوات على الأرض سواء على التحركات السريعة، أو التصويب بالأسلحة.

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