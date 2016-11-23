وزير الصحة: الحكومة ستفتح اعتمادات من البنك المركزى لتغطية احتياجات الأدوية

عقد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأربعاء ، مع الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، ومسئولى إدارة الصيدلة بالوزارة، بالاضافة إلى ممثلى عدد من الجهات المعنية، لمتابعة موقف توافر الدواء بالسوق المحلي، وكشف الوزير خلال مؤتمر صحفى عقب الاجتماع أن الحكومة تساند المريض المصرى، وتعمل على توفير كافة الاحتياجات من الدواء سواء التى يتم انتاجها محلياً أو التى يتم استيرادها من الخارج من خلال تدبير النقد الاجنبي اللازم لذلك، هذا فضلاً عن السعى لاستقرار أسعار الدواء داخل السوق المحلى.

> وأشار وزير الصحة إلى أنه تم خلال الايام القليلة الماضية التفاوض مع عدد من الشركات المنتجة والمستوردة للأدوية وتم التوصل معهم إلى اتفاق لتوفير عدد من الأدوية بأسعار مناسبة ومخفضة، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بسرعة فتح اعتمادات مباشرة من البنك المركزى للشركات لتغطية الاحتياجات الضرورية من الأدوية الخاصة بمشتقات الدم، وكذا أدوية الأورام اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلى.

وأوضح وزير الصحة أن المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال الاجتماع بالعمل على اتخاذ كافة الاجراءات التى تسهم فى تفعيل سرعة تسجيل الادوية الجديدة أوالمعلقة، وذلك من خلال إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة، هذا بالاضافة إلى العمل على فتح المجال امام الشركات المحلية والاجنبية التى لم تكن مسجلة لتوفير وتوريد الادوية التى ليس لها بديل فى السوق المحلي بشكل أكبر واسرع.