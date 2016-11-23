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استقرار سعر الدولار بالبنوك.. ويقترب من الـ 18 جنيه ببنك البركة

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استقرار سعر الدولار بالبنوك.. ويقترب من الـ 18 جنيه ببنك البركة استقرار سعر الدولار بالبنوك.. ويقترب من الـ 18 جنيه ببنك البركة

أرشيفية

استقر الأمريكى، أما الجنيه المصرى اليوم، الأربعاء، في تعاملات البنوك على الصرف المسجلة في مستهل المعاملات البنكية مسجلا 17.84 جنيه للبيع ببنك البركة.

كما سجل سعر الدولار ببنك الاسكندرية الدولار 17.3 جنيهًا للشراء مقابل 17.65 جنيه للبيع، وبلغ سعره ببنك القاهرة 17.25 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع، في حين بلغ سعره بالمصرف المتحد 17.3 جنيها للشراء و17.6 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم بالبنك التجاري الدولي مسجلًا 17.25 جنيهًا للشراء و17.75 جنيه للبيع، وبلغ سعره ببنك البركة الدولار 17.35 جنيه للشراء و17.84 جنيه للبيع، في حين سجل 17.3 جنيه للشراء و17.6 جنيه للبيع بالبنك العربي الأفريقي الدولي.

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