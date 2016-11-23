أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 23 / 11 / 2016.. عرض هولندى للأحمر

كتب فتحى الشافعى

شهد النادي الأهلي اليوم ، الأربعاء، الموافق 23 / 11 / 2016 العديد من الأخبار والأحداث الهامة التى يأتي في مقدمتها تلقي الأحمر عرضاً من إحدى الشركات الهولندية لتطوير قطاع الناشئين بالأهلي.

ويرصد "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار في السطور التالية وإلى التفاصيل:

قال النيجيرى جونيور أجايى مهاجم الأهلى، إنه يتطلع أن تكون تجربته الحالية بوابة انضمامه لمنتخب بلاده والمشاركة مع فى الصعود لمونديال 2018 بروسيا، موضحاً فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلي.

أكد محمود طاهر رئيس النادى الأهلي، أن مايكل ليندمان، مخطط الأحمال السابق بالفريق، والذى عمل مع يول، قام بعمل تحاليل DNA لكل لاعب،

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قال المهندس محمود طاهر رئيس النادى الأهلي، إن مجلس الإدارة يقوم حاليا بتطوير منظومة العمل داخل قطاع الكرة بالكامل وفقا للتصور.

قرر النادى الأهلى التعاقد مع مؤسسة "شون كلينيك" الألمانية لتطوير القطاع الطبى بالنادى بما يتناسب مع حجم الأهلى واسمه ومكانته.

كشف محمود طاهر، رئيس الأهلى، عن تلقى النادى عرضاً من إحدى المؤسسات الرياضية الهولندية، لتطوير قطاع الناشئين بالنادى الذى يترأسه عادل طعيمة.