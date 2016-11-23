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أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 23 / 11 / 2016.. عرض هولندى للأحمر

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أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 23 / 11 / 2016.. عرض هولندى للأحمر أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 23 / 11 / 2016.. عرض هولندى للأحمر
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>كتب فتحى الشافعى

شهد النادي الأهلي اليوم ، الأربعاء، الموافق 23 / 11 / 2016 العديد من الأخبار والأحداث الهامة التى يأتي في مقدمتها تلقي الأحمر عرضاً من إحدى الشركات الهولندية لتطوير قطاع الناشئين بالأهلي.

ويرصد "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار في السطور التالية وإلى التفاصيل:

مهاجم الأهلي يتحدث عن الاسم الصحيح و"يلا يا رجالة" ومواجهة الزمالك

قال النيجيرى جونيور أجايى مهاجم الأهلى، إنه يتطلع أن تكون تجربته الحالية بوابة انضمامه لمنتخب بلاده والمشاركة مع فى الصعود لمونديال 2018 بروسيا، موضحاً فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلي.

محمود طاهر: تحاليل الـDNA

كشفت "معاناة" لاعبى الأهلي

أكد محمود طاهر رئيس النادى الأهلي، أن مايكل ليندمان، مخطط الأحمال السابق بالفريق، والذى عمل مع يول، قام بعمل تحاليل DNA لكل لاعب،

محمود طاهر: تسلمنا الأهلي فى المركز الرابع.. وهربنا من سيناريو مان يونايتد                                                                   

قال المهندس محمود طاهر رئيس النادى الأهلي، إن مجلس الإدارة يقوم حاليا بتطوير منظومة العمل داخل قطاع الكرة بالكامل وفقا للتصور.

الأهلي يسير على درب بايرن ميونيخ "طبياً"

قرر النادى الأهلى التعاقد مع مؤسسة "شون كلينيك" الألمانية لتطوير القطاع الطبى بالنادى بما يتناسب مع حجم الأهلى واسمه ومكانته.

الأهلي يتلقى عرضاً هولندياً لتطوير قطاع الناشئين

كشف محمود طاهر، رئيس الأهلى، عن تلقى النادى عرضاً من إحدى المؤسسات الرياضية الهولندية، لتطوير قطاع الناشئين بالنادى الذى يترأسه عادل طعيمة.

 


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