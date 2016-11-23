أخبار عاجلة

ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
الأمين المساعد لـ«المحافظين»: التكفيريون يريدون إحراج الرئيس -
انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

رسالة حازم إمام لمجلس الزمالك: تغيير المدربين يشتت اللاعبين

Google+ Print
رسالة حازم إمام لمجلس الزمالك: تغيير المدربين يشتت اللاعبين رسالة حازم إمام لمجلس الزمالك: تغيير المدربين يشتت اللاعبين

>كتب أحمد طارق

أعرب حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن دهشته من سياسة مجلس إدارة الزمالك، بتغيير المدربين بشكل مستمر، مؤكداً أن المجلس له كامل الحرية فى قراراته، إلا أن هذا التغيير يجعل اللاعبين مشتتين وغير مستقرين، من الناحية النفسية والفنية.

 

أوضح الثعلب الصغير، خلال تصريحاته لقناة "On Sport" أنه لا يعلم غرض إدارة الزمالك من الإطاحة بـ"مؤمن سليمان" خاصة وأنه نجح فى الفوز بثلاث مباريات من أصل 4، فى غاية الصعوبة، مشيراً إلى أن الأداء شيء مطلوب إلا أن النتائج أهم، فضلاً عن أن الجمهور المصرى لا يعجبه العجب، متسائلاً "هل المعيار بالفوز أم بالأداء؟!".

 

أضاف حازم إمام، أنه رغم رحيل مؤمن سليمان وتولى محمد صلاح القيادة الفنية، إلا أن الزمالك لم يظهر بمستوى جيد فى مباراته أمام الإسماعيلى، بالإضافة إلا أنه تعادل ولم يفز باللقاء، موضحاً أن هناك أوامر تأتى للمدرب بإشراك لاعب معين نظراً لشرائه بمبلغ كبير ويجب أن يظهر على الساحة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365