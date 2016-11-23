رسالة حازم إمام لمجلس الزمالك: تغيير المدربين يشتت اللاعبين

كتب أحمد طارق

أعرب حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن دهشته من سياسة مجلس إدارة الزمالك، بتغيير المدربين بشكل مستمر، مؤكداً أن المجلس له كامل الحرية فى قراراته، إلا أن هذا التغيير يجعل اللاعبين مشتتين وغير مستقرين، من الناحية النفسية والفنية.

أوضح الثعلب الصغير، خلال تصريحاته لقناة "On Sport" أنه لا يعلم غرض إدارة الزمالك من الإطاحة بـ"مؤمن سليمان" خاصة وأنه نجح فى الفوز بثلاث مباريات من أصل 4، فى غاية الصعوبة، مشيراً إلى أن الأداء شيء مطلوب إلا أن النتائج أهم، فضلاً عن أن الجمهور المصرى لا يعجبه العجب، متسائلاً "هل المعيار بالفوز أم بالأداء؟!".

أضاف حازم إمام، أنه رغم رحيل مؤمن سليمان وتولى محمد صلاح القيادة الفنية، إلا أن الزمالك لم يظهر بمستوى جيد فى مباراته أمام الإسماعيلى، بالإضافة إلا أنه تعادل ولم يفز باللقاء، موضحاً أن هناك أوامر تأتى للمدرب بإشراك لاعب معين نظراً لشرائه بمبلغ كبير ويجب أن يظهر على الساحة.