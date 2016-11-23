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تأييد حبس 7 عناصر إخوانية بالمنيا 5 سنوات لإدانتهم بالتجمهر والبلطجة

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تأييد حبس 7 عناصر إخوانية بالمنيا 5 سنوات لإدانتهم بالتجمهر والبلطجة تأييد حبس 7 عناصر إخوانية بالمنيا 5 سنوات لإدانتهم بالتجمهر والبلطجة

>كت أحمد متولى

قررت محكمة النقض تأييد حبس 7 عناصر من جماعة الإخوان 5 سنوات، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، لإدانتهم بارتكاب جرائم خرق قانون التظاهر بمحافظة المنيا، وتخريب المنشأت العامة والخاصة، وذلك عقب رفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عنهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، والتجمهر والبلطجة.

وكشفت التحقيقات عن ضلوعهم فى تنظيم مسيرات مخالفة للقانون بهدف استعراض القوة، والتلويح بالعنف ضد مؤسسات الدولة، وترويع المواطنين المعارضين لجماعة الإخوان، وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.


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