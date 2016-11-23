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حبس أمين شرطة دهس طالب بسيارة ميكروباص بالزيتون

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حبس أمين شرطة دهس طالب بسيارة ميكروباص بالزيتون حبس أمين شرطة دهس طالب بسيارة ميكروباص بالزيتون

>كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الزيتون بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة بحبس أمين شرطة، بمرور القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق لدهسه تلميذ بسيارة ميكروباص، حيث وجهت له النيابة تهمة القتل الخطأ.

كشفت تحقيقات النيابة، أن حملة أمنية كانت تقف بمنطقة الزيتون لرصد المخالفات المرورية بمنطقة جسر السويس، حيث تم ضبط سيارة ميكروباص لا تحمل أى أرقام و بمجرد استيقاف السائق قام بفتح الباب وفر هارباً، وأثناء قيام أمين شرطة تابع للمرور بركن الميكروباص على يمين الطريق ارتطمت السيارة بالرصيف، واصطدمت بطالب إعدادى فى الرابعة عشر من عمره، مما أدى إلى مصرعه فى الحال.

 


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