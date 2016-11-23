روسيا:مصر نفذت توصيات المتخصصين حول أمن الطيران

أعلن نائب وزير النقل الروسي فاليري أوكولوف, اليوم لأربعاء, أن مصر نفذت التوصيات المقدمة من قبل المتخصصين حول أمن الطيران.

> وقال نائب الوزير الروسي, حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) في تصريح له ردا على سؤال حول متى يمكن للخبراء الروس زيارة مصر – قائلا: نحن على استعداد للاستجابة بسرعة كافية كما في المرات السابقة, وخلال أسبوع (10 أيام) سوف نكون قادرين على تنظيم هذه الزيارة.