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روسيا:مصر نفذت توصيات المتخصصين حول أمن الطيران

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روسيا:مصر نفذت توصيات المتخصصين حول أمن الطيران روسيا:مصر نفذت توصيات المتخصصين حول أمن الطيران

أعلن نائب وزير النقل الروسي فاليري أوكولوف, اليوم لأربعاء, أن نفذت التوصيات المقدمة من قبل المتخصصين حول أمن الطيران.
> وقال نائب الوزير الروسي, حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) في تصريح له ردا على سؤال حول متى يمكن للخبراء الروس زيارة مصر – قائلا: نحن على استعداد للاستجابة بسرعة كافية كما في المرات السابقة, وخلال أسبوع (10 أيام) سوف نكون قادرين على تنظيم هذه الزيارة.

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