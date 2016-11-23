حبس رقيب شرطة لقتله طالب بالخطأ بجسر السويس

‏‏قرر المستشار أحمد السيسى رئيس نيابة الزيتون، بحبس رقيب شرطة لاتهامه بالاصطدام بطالب أثناء وقوفه فى إشارة جسر السويس، مما أسفر عن مصرعه 4 أيام على ذمة التحقيق، ويواجه المتهم تهمة القتل الخطأ.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة عن مصرع طفل دهسته سيارة بإشارة جسر السويس، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة رقيب الشرطة حجاج عوض حسن، تابع لمرور الزيتون، بقيادة سيارة ميكروباص، تركها قائدها وفر من الأجهزة الأمنية لركنها بجانب الطريق، تصادف مرور طفل عمرة 14 سنة، وصدمه ولقي مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة للمشرحة، وتحرر المحضر رقم 13132لسنة 2016، وتولت النيابة التحقيق.‏‏