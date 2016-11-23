بالصور..وقفة أمام «الصحفيين» احتجاجًا على حبس «القلاش»

نظم المئات من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، وقفة احتجاجية، مساءاليوم، أمام نقابة الصحفيين، بالنعش والملابس السوداء، احتجاجًا على حكم الصادر بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم.

وردد المتظاهرين هتافات: “أكتب على حيطة النقابة حبس الصحفي عار وخيانة”، و”ولع ولع في الأسعار بكرا الثورة تولع نار”، و”عوم عوم في الجنيه بكرا الثورة تقوم يابيه”، كم رفع المحتجون لافتات كتب عليها: “الحرية للصحافة الصحافة مش خوافة”، و”علي في سور السجن وعلي بكرا الصحفي يشيل ما يخلي”.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد وجه دعوة للصحفيين لاجتماع طارئ، السبت الماضي، الجماعة الصحفية، وشيوخ المهنة وشبابها وأساتذتها، وأعضاء المجلس السابقين، لحضور الاجتماع العام للجمعية العمومية للنقابة، اليوم، لمناقشة قضايا الصحفيين، من الفصل التعسفي، وتدني الأجور، وقرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة، وتأثيرها على صناعة الصحافة، وقضايا الصحفيين المحبوسين، بالإضافة لمناقشة حكم المحكمة السبت الماضي، بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة، خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، بالسجن عامين وغرامة عشرة آلاف جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا ب “قضية اقتحام نقابة الصحفيين”، واتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبين للعدالة.