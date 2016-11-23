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ميمى عبد الرزاق يعتذر عن قيادة أسوان أمام سموحة

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ميمى عبد الرزاق يعتذر عن قيادة أسوان أمام سموحة ميمى عبد الرزاق يعتذر عن قيادة أسوان أمام سموحة

>كتب فتحى الشافعى

اعتذر ميمى عبد الرزاق المدير الفنى الجديد لأسوان، عن قيادة الفريق فى مباراة سموحة المُقرر لها السبت المقبل فى الجولة الحادى عشر للدورى.

 

وكان أسوان قد تعاقد مع ميميى عبد الرزاق، الذى يشغل حالياً رئاسة قطاع الناشئين بنادى سموحة خلفاً لعماد النحاس "المُستقيل"، وسيبدأ عبد الرزاق مهمته مع الفريق فى الجولة الثانية عشر، التى سيلعب خلالها أسوان مع إنبى يوم 30 نوفمبر الجارى بملعب الأول.

 

وأكد حسن عبد القادر رئيس نادى أسوان لـ"اليوم السابع"، أن عبد الرزاق طلب منه عدم قيادة الفريق فى مباراة سموحة بسبب "حساسية" الموقف، وهو ما تقبّله مجلس إدارة أسوان تقديراً للمدرب.


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