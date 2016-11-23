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عبد الظاهر السقا: خسارة الإنتاج أمام طنطا بـ6 نقاط

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عبد الظاهر السقا: خسارة الإنتاج أمام طنطا بـ6 نقاط عبد الظاهر السقا: خسارة الإنتاج أمام طنطا بـ6 نقاط

>كتب هيثم عويس

أكد عبد الظاهر السقا المدرب العام للإنتاج الحربى، أن خسارة فريقه اليوم أمام طنطا فى الأسبوع العاشر للدورى، تعد بـ6 نقاط نظرا للموقف الصعب الذى يجمع الفريقين قبل انطلاق المباراة.

كان طنطا قد حقق فوزا صعبا على الإنتاج الحربى بهدف مقابل للاشىء رفع رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند 6 نقاط فى المركز الخامس عشر.

وأضاف السقا أن فريقه لعب على الأطراف وضغط بطول الملعب عقب هدف طنطا بغية إحراز هدف التعادل إلا أن الفرص ضاعت تباعا، مؤكدا أن شوقى غريب المدير الفنى للفريق طالب اللاعبين بإغلاق الصفحة سريعا والتفكير فى اللقاء المقبل أمام طلائع الجيش المقرر له الأحد المقبل باستاد السلام.

واختتم نجم الأسبق حديثه بأن المباريات الثلاث المقبلة أمام طلائع الجيش والنصر للتعدين والشرقية نعتبرها كجهاز لقاءات كئوس ولابد من تحقيق الانتصارات بهم قبل فوات الأوان وحتى لا يعانى الفريق باقى مباريات الدورى.


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مصر 365

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