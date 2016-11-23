جلسة بين مجدى عبد الغنى والثعلب غدا لحسم تشكيل منتخبى 99 و2002

كتب حاتم رضا

يعقد غدا مجدى عبد الغنى وحازم إمام عضوا اتحاد الكرة، جلسة بمقر الجبلاية لمناقشة تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبى 99 و2002، بعد تسليم محمود سعد المدير الفنى للجبلاية التقرير الخاص بالمعايير لاختيار الأجهزة الفنية.

كشف مصدر بالجبلاية أن هناك 5 معايير وضعتها اللجنة للاختيار، أولها "المؤهل الدراسى" بمعنى أن يكون المدرب المرشح للمنتخب حاصلا على مؤهل دراسى عال، ثم "خبراته كلاعب" و"خبراته كمدرب" و"البطولات التى حصل عليها كلاعب" و"البطولات التى حصل عليها كمدرب".

واشترطت اللجنة أن يتخطى المدرب المرشح للعمل فى المنتخبين نسبة الـ75% من هذه المعايير، حتى يتم ترشيحه لمجلس الإدارة لحسم القرار النهائى.

واستقر المجلس على تعيين حمادة صدقى مدربا لمنتخب 99 وعلى ماهر مدربا لمنتخب 2002.