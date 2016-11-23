إنشاء معهد لعلوم المسنين بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء المعهد القومي لعلوم المسنين بجامعة بني سويف، وبهذا تعتبر المؤسسة رقم 29 ضمن كليات ومعاهد الجامعة، بعد اكتمال المقومات المادية والبشرية لإنشائه.

وأوضح لطفي، أن المعهد يهدف إلى أن يكون مركزًا قوميًا وإقليميًا ودوليًا متميزًا في مجال بحوث المسنين وخدماتهم، وان يتجاوب دائمًا مع المتغيرات المستمرة في المعرفة التعليمية، وأساليب رعاية المسنين، وكذلك وضع استراتيجية قومية للبحث العلمي متكامل التخصصات في مجال المسنين بالإضافة إلى الأهداف التدريبية للمعهد بإعداد كوادر لازمة في التخصص.

وأشار، أن هناك أهداف البحثية للمعهد تشمل إجراء دراسات علمية مقارنة للمسنين في مصر والوطن العربي والبلاد الأجنبية وتنظيم أساليب النشر العلمي في مجال المسنين، حيث أصبحت الجامعة تضم كليات ومعاهد فريدة من نوعها في مصر بل والشرق الأوسط، موضحًا أن المعهد يشمل أقسام المعهد قسم الرعاية الطبية، قسم دراسات التمريض، قسم التغذية والرعاية، قسم الدراسات النفسية، قسم الدراسات الاجتماعية، قسم العلاج الطبيعي، قسم الدراسات الفنية، قسم التربية الرياضية والترويح، قسم العلاج الوظيفي، قسم الدراسات الهندسية والبيئية ويجوز أن تنشأ أقسام أخرى بالمعهد إذا تطلبت الضرورة ذلك.

وأكد رئيس الجامعة، على أهمية إنشاء معهد قومي لعلوم المسنين يهتم بكبار السن ورعايتهم من خلال المسئولية المجتمعية التضامنية المشتركة لهذه الشريحة الهامة في المجتمع بين جميع القطاعات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجامعات المصرية الحكومية، بإجراء مسح ودراسات ميدانية في مجال المسنين، وواقعهم والاستفادة من نتائجها ومؤشراتها في عمليات التخطيط والبرامج والمشروعات وبرامج الرعاية المقدمة لكبار السن.